Lokalmat fra Tromsø, Ringerike og Lofoten i sentrum i Berlin

Det sa landbruks- og matminister Bård Hoksrud under åpningen av den norske standen på en av Europas største mat- og reiselivsmesser, Grüne Woche, i Berlin fredag.

Den norske standen viser frem det beste Norge kan tilby av lokalmat, lokal drikke og opplevelser. Under åpningen ble det delt ut Spesialitet-merker til utvaglte lokalmatprodukter. Fire produkter fra tre stolte produsenter fikk utdelt merket av Hoksrud.

To merker til Aron mat

Aron Mat i Tromsø fikk to Spesialitet-merker for produktene Aronpølse og Modnet Bacon.

– De fleste lokalmatprodusenter føler seg unike, og når man får stiftelsen Matmerk til å anerkjenne produktet med Spesialitet, da vokser vårt selvbilde og stolthet, sier Espen Aronsen fra Aron Mat i en pressemelding.

Aronpølse er smaksatt med to produkter som tidligere har fått Spesialitet-merket; kokekraft fra lammerull og biter av honningglasert fenalår. Modnet bacon har tørket eller modnet i lang tid.

– Aron Mat bruker en viktig ingrediens som ikke står på etiketten; tid. Tid til å modne frem den gode smaken, den rette konsistensen og få frem det spesielle, sier Aronsen.

Fakta Merkeordningen Spesialitet Stiftelsen Matmerk står bak merkeordningen. Spesialitet er en offisiell merkeordning som skal vise forbrukeren god lokalmat og -drikke. Hvilke produkter som tildeles merket bestemmes av en uavhengig fagjury, og vurderes på kvalitet og smak.

Annonse

Holy Baloney, en økologisk spekepølse fra Ask gård på Ringerike, fikk også tildelt et merke av Hoksrud.

– Å finne frem i matvarejungelen er en stadig mer krevende øvelse. Som forbruker trenger du en guide som kan lose deg elegant gjennom hengemyren av gjennomsnittlige produkter, forbi rekken av ganske gode, og trygt ut i den andre enden av stien med det aller beste produktet. Spesialitet-merket har definitivt vært med på å åpne dører for oss i en tøff og krevende bransje, sier Kristoffer Evang fra Ask gård i pressemeldingen.

- Vi er stolte av å være eneste bedrift i Norge som produserer utelukkende økologisk spekemat, og mener mat skal være det den utgir seg for å være, sier Evang.

Havfanget fisk

Halvors Tradisjonsfisk i Tromsø ble også utdelt Spesialitet-merket for produktet Tørrfisk Loin fra Ballstad.

– Spesialitet-merket er svært viktig for oss. Det gir en anerkjennelse til først og fremst produktet vi har utviklet, men også til ansatte i bedriften og produksjonsmetodene. Spesialitet-merket åpner dører og gir oss mulighet til å nå ut til et større publikum. Vi er utrolig stolte over å motta en slik utmerkelse, sier Halvor Hansen fra Halvors Tradisjonsfisk i pressemeldingen.

Tørrfisken er laget av havfanget skrei.

– Å få Spesialitet-merket på tørrfisk tror vi er viktig for alle som jobber i denne næringen. Dette produktet er også det første som både har Spesialitet og er produsert av tørrfisk som har beskyttet geografisk betegnelse, nemlig Tørrfisk fra Lofoten. Det er vi utrolig stolte av, sier Hansen.