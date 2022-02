Lokale Ap-ledere i Akershus erkjenner at Viken-kampen er tapt

Det har vært en kamp innad i Arbeiderpartiet i Viken om fylket skal oppløses igjen eller ikke. Akershus Ap har ønsket å beholde Viken, men nå erkjenner flere at den kampen er tapt, melder Aftenposten.

Ledere i Ås, Asker og Ullensaker Ap sier til avisen at det går mot at Viken oppløses. Nå tar de til orde for en best mulig skilsmisse.

– Men det må gås noen runder på hvordan oppløsningen skal skje. Nå er det klokest å samle oss om en best mulig og samlende løsning for oppløsningen, sier leder i Ås Ap Ola Nordal.

