Lofoten og Suldal får utmerkelse som bærekraftig reisemål

Merket for bærekraftig reisemål gis til destinasjoner som jobber systematisk for en mer bærekraftig utvikling i reiselivet. Prosessen fram mot første godkjenning tar cirka to år, deretter må reisemålet fortsette målinger og god styring, og hvert tredje år må reisemålet godkjennes på nytt.

Reiselivsdirektør Bente Bratland Holm i Innovasjon Norge gratulerer Lofoten og Suldal med utmerkelsen og sier de har vært gjennom en lang og grundig prosess med bredt samarbeid, grundige målinger og kartlegginger.

– Det er nå jobben begynner. Vi har satt et nullpunkt og skal jobbe beinhardt i tre år med å forbedre indikatorene, og det vi har jobbet med siden 2017, sier daglig leder i Destination Lofoten, Line Renate Samuelsen.

Prosjektleder og daglig leder i Suldal Vekst, Laila Steine, mener bærekraftsmerket forplikter.

– Det oppmuntrer, inspirerer, og betyr en tydelig retning for reisemålsutviklingen vår og for alle de flotte bedriftene våre og alle som eier, leder og jobber i dem.

