LO Stat avviser sykeaksjon blant Vys lokførere

Onsdag hadde Vy, Spekter og LO Stat et møte der togselskapet fortalte at de mistenkte en aksjon blant lokførere i region Øst. Samtidig ble det orientert om at egenmelding for lokførere er inndratt fram til 7. januar, skriver NRK.

LO Stat hevder de ikke har fått dokumentasjon som underbygger noen slik aksjon.

– Vi har fått en muntlig redegjørelse for at sykefraværet har gått opp de siste tre ukene. Det er ingen konkrete tall, sier nestleder Lise Olsen i LO Stat.

NRK har bedt om innsyn i utviklingen av sykefravær hos lokførerne i region Øst, men fått avslag av Vy.

Annonse

– Vy vil nå vurdere videre hva vi skal foreta oss i denne saken. Før en slik konklusjon foreligger ønsker ikke Vy å kommentere saken ytterligere. Det inkluderer også hvilke beviser vi mener at finnes i denne saken, skriver kommunikasjonssjef Åge-Christoffer Lundeby i Vy i en epost.

LO Stat opplyser at de ikke vil ta noen rettslige skritt foreløpig, men forholder seg til at lokførerne ikke har noen aksjon.

(©NTB)