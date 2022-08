– Regjeringen må raskt komme på banen, noe vi har tatt til orde for helt siden i fjor.

Det sier Jørund Rytman, som er leder av arbeidsgiverorganisasjonen for små og mellomstore bedrifter, SMB Norge.

Torsdag denne uken uttalte LO-leder Peggy Hessen Følsvik at regjeringen må ta seg tid til å utforme strømstøtteordninger som næringslivet ikke kan misbruke.

– Veldig mange bedrifter er allerede i knestående, så vi har ikke tid til å vente lenger. For hver dag som går rammes levebrødet og livsverket til familiebedrifter, gründere og også de LO representerer, de ansatte. Derfor blir jeg sjokkert over slike uttalelser, noe som illustrerer at LO-lederen ikke forstår hvordan man driver en bedrift, sier Rytman.

Vil heller risikere utnytting

Under koronapandemien utnyttet flere bedrifter støtteordningene som ble innført. E24 har blant annet dokumentert at flere milliarder skattekroner gikk til bedrifter som endte med overskudd.

En ny strømstøtteordning for næringslivet må innføres relativt raskt, uttalte LO-lederen Peggy Hessen Følsvik til Nationen torsdag. Hun sa samtidig at en må en lære av feilene etter koronakrisen, og utforme ordninger som når de som faktisk trenger det.

– Vil det ikke være lurt å bruke tid på å utforme ordninger som ikke kan misbrukes, slik som en så at de ble under pandemien?

– Jeg mener det er feil fokus. Jeg vil heller redde flere, og noen som kanskje ikke hadde trengt det, enn å ikke hjelpe noen. Det er ikke bedriftenes skyld at strømprisene er høye. Da får man heller risikere at noen utnytter systemet, heller enn å ikke hjelpe noen, sier Rytman til Nationen.

– Må være handlekraftige

Han mener det er en avsporing å vise til ordninger som ble misbrukt under pandemien.

– Mens LO-lederen og regjeringen grubler og tenker, som de snart har gjort i ett år, så går levedyktige bedrifter konkurs. Det er på grensen til mobbing av småbedrifter, sier Rytman.

Han viser til at regjeringen allerede har innført støtteordninger for landbruket, frivillige og enkeltpersoner.

– Nå må regjeringen være handlekraftige og redde små og mellomstore bedrifter fra konkurser, ikke vente til det er for sent.

Bruker ikke strøm for moro skyld

Regjeringen jobber nå med tre tiltak for å håndtere strømkrisen. Blant disse er en strømstøtteordning til næringslivet, som Rytman venter utålmodig på.

I tillegg til en slik ordning ønsker Rytman midlertidige avgiftslettelser til bedrifter, slik flere land i Europa allerede har innført.

– Vil en ikke da risikere at bedrifter vil bruke mer strøm?

– Nei, vi vil minne om at bedriftene ikke bruker strøm for moro skyld, sier Rytman.

Han har inntrykk av at deres medlemsbedrifter har blitt mer bevisste på å spare strøm der de kan de siste årene.

– Det er bra for bunnlinjen og miljøet.