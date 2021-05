LO-lederen talte egen bransjes sak på 1. mai

– Mye har endret seg på de 40 årene som har gått siden jeg ble ansatt som kabinpersonale i Widerøe, sa LO-lederen i talen.

Følsvik relaterte til sin egen historie om hvordan hun og andre kabinansatte i Widerøe organiserte seg, med støtte fra flyselskapet.

– Min gamle bransje – luftfarten – opplever nå mye turbulens. Med ansatte som går på deltids- og nullprosentkontrakter eller må strekke seg til det ytterste med uansvarlig lange dager, sa Følsvik.

Kritiserer Wizz Air

Hun pekte på utenlandske flyselskaper som Wizz Air, som er skeptiske til at de ansatte organiserer seg.

– De sakene vi har sett derfra, står i strid med alt det vi står for i norsk arbeidsliv. Det legger press på norske flyselskaper hvis de skal klare å konkurrere med disse selskapene, sier Følsvik til NTB.

LO-lederen etterfulgte Hans-Christian Gabrielsen, som døde brått 9. mars i år. Han nevnes likevel ikke i Følsviks 1. mai-tale.

– Det er ikke noen spesiell grunn til det. Jeg snakker om Hans-Christian i alle sammenhenger der det er naturlig, men akkurat en 1. mai-tale er først og fremst en politisk tale, sier hun.

Spesiell situasjon

Likevel legger hun ikke skjul på at det er en merkelig situasjon for henne ettersom Gabrielsen egentlig skulle holde LO-lederens tale.

Følsvik kommer med en dyster spådom om norsk arbeidsliv.

– Vi står ved et veiskille. Jeg er sterkt bekymret for at korona vil endre norsk arbeidsliv, sa Følsvik i talen.

Til NTB sier Følsvik at hun frykter at det vil bli mer bruk av midlertidige stillinger og deltidsstillinger når norsk økonomi skal komme seg på fote igjen etter pandemien.