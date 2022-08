LO fryser all kontakt med NHO

– Vi lar være å møte å NHO og har kansellert et utspill vi skulle hatt om klima i dag. Her må det bli en oppvask og avklaringer før jeg kan opptre med NHO-sjefen slik dette er blitt, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik til avisen.

Det skjer etter at leder Stein Lier-Hansen i Norsk Industri i VG torsdag snakket om streiken i prosessindustrien og samtidig varslet økt bruk av lockout. I samme reportasje blir det også lekket om fortrolige samtaler mellom NHO-sjef Ole Erik Almlid og LO-lederen under streiken.

– Det er særdeles ubehagelig at jeg skal lese om en konfidensiell samtale mellom meg og NHO-sjefen. Det er veldig problematisk. Det er ikke overraskende at vi snakker med hverandre under store konflikter. Men det gjør meg skikkelig opprørt å lese om det i avisene i dagene etter, sier LO-lederen.

Reagerer på lockout-signaler

Onsdag denne uka ble arbeidstakerorganisasjonen Industri Energi enig med arbeidsgiverne i Norsk Industri etter ti dager med streik i prosessindustrien. Over 2.500 LO-medlemmer var i streik.

I torsdagens VG-sak sa også Stein Lier-Hansen at de vurderte å innføre lockout under industristreiken, og kom med signaler om økt bruk av lockout fremover.

En lockout er når arbeidsgiverne for å få slutt på en streik, også stenger ansatte som ikke er i streik, ute fra bedriftene.

– Det er definert at det er mer normalt at LO kan bruke streik, mens vi ikke kan bruke lockout. Jeg sier ikke at det blir mange lockouter fremover, men jeg mener det må være legitimt å sidestille de to virkemidlene, streik og lockout, sa Stein Lier-Hansen.

Det reagerer LO-lederen sterkt på.

– Det er helt uhørt at en representant for NHO varsler ny strid samme dag som en vanskelig og vond streik er over. Vi leser også som om NHO varsler ny linje, og at de i større grad skal bruke lockout i tiden fremover. Det er alvorlig, sier hun.

NHO-sjefen om lekket samtale: – Svært ubehagelig

NHO-direktør Ole Erik Almlid sier til NTB at det må være gjensidig tillit mellom dem og LO.

– Vi tar LOs reaksjon på alvor. Det må være gjensidig tillit mellom LO og NHO, og det ligger et ansvar på meg som NHO-leder å bidra til det, sier Almlid.

NHO-sjefen er også kritisk til at informasjon om samtalen med LO-lederen lekkes ut.

– Det er svært ubehagelig at mine samtaler med LO-lederen blir gjengitt i mediene, sier han.

– LO og NHO har i mange år samarbeidet tett om å løse de viktige oppgavene i samfunnet, også de gangene vi har vært uenige. For at partssamarbeidet i Norge skal fungere fremover, trenger vi både formelle og uformelle møteplasser. Vi skal gjøre vårt for at samarbeidet fortsatt skal være preget av tillit og gjensidig respekt, legger Almlid til.

– Synet på lockout står fast

Han er samtidig klar på at synet deres på lockout står fast.

– NHO har ikke endret syn på bruk av lockout. Dette er et lovlig virkemiddel, men terskelen for å bruke kampmidler i arbeidslivet skal fortsatt være høy. Derfor er lockout noe vi sjelden bruker, og vi har alltid en grundig saksbehandling i forkant, sier han, og fortsetter:

– Slik er det og skal det fortsatt være, selv om det naturligvis vil komme situasjoner der både streik og lockout kan bli brukt som lovlige virkemidler. I Norge har vi lang tradisjon for at partene setter seg sammen for å finne fram til felles løsninger, også under konflikter. Det skal vi fortsette med.