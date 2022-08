LO-forbund gir Støre strømfrist

Det haster å innføre maks totalpris på strøm, mener Frode Alfheim, som er forbundsleder i Industri og Energi. Det skriver FriFagbevegelse på sine sider.

Å vente til Energikommisjonen er ferdig med sitt oppdrag i desember går ikke, ifølge Alfheim, som gir regjeringen en frist med å innføre tiltak for å avhjelpe høye strømpriser.

– Regjeringa må levere på dette senest i forbindelse med statsbudsjettet, sier han til FriFagbevegelse.

Alfheim mener staten må dekke 100 prosent av alt om overstiger grensen på 70 øre per kilowattime. I dag dekker staten 80 prosent.

– Det vil gi folk en trygghet for hvor mye strøm kan koste. Folk flest må vite hva de har å forholde seg til. Det er det aller viktigste i dagens situasjon. Vi bor i Norge, et land hvor folk skal ha tilgang til energi. Og det har vi også, sier Alfheim til FriFagbevegelse.

Større politisk kontroll

Også Jørn Eggum, forbundslederen i Fellesforbundet, mener regjeringen må gjøre noe med ekstreme strømpriser og kraftsituasjonen innen forslaget til statsbudsjettet for 2023 legges fram, 6.oktober.

– Vi må få en større politisk kontroll over kraften. Det kan man ikke være i tvil om. Regjeringen kan ikke sitte med hendene i fanget, sier Eggum til FriFagbevegelse.

På vegne av Fellesforbundets medlemmer er han svært bekymret for kraftsituasjonen, og mener regjeringen må komme med en kompensasjonsordning for industrien og næringslivet.

Enn så lenge har regjeringen kun innført kompensasjonsordninger for gartnere og landbrukssektoren.

– Tunge grunner mot

Jonas Gahr Støre sa nylig til NTB at det finnes gode argumenter mot makspris på strøm, til tross for at det kan høres forlokkende ut.

Regjeringen har vurdert to former for makspris, men ingen av dem er udelt positive, ifølge Støre. Han mener ordningen vi har i dag er i realiteten en slags makspris fordi den setter et tak og gir 80 prosent støtte dersom prisen overstiger 70 øre per kilowattime.

Denne ordningen gjelder ikke næringslivet.

Et annet alternativ som ikke kan utelukkes, ifølge Støre, er å gi kraftselskapene et tak på hvor mye de kan ta seg betalt.

– Men det er ganske tunge grunner til å ikke innføre en slik makspris, sier Støre til NTB.