Lite E. coli i norsk kjøttdeig – men den må fortsatt gjennomstekes

Undersøkelsen er gjennomført på veiene av Mattilsynet, etter at det i de siste årene har vært en økning av E. coli-smitte hos mennesker. I 2018 ble det rapportert 494 tilfeller, men mange av disse ble smittet i utlandet og av andre matvarer enn storfekjøtt.

Kan få dødlige følger

Det er storfe, sau og andre drøvtyggere som regnes som de viktigste smittekildene av E.coli-bakterier.

– Veterinærinstituttet fant STEC i bare to av 308 prøver, så dette er gode resultater, Noen STEC kan gjøre deg alvorlig syk. Det er derfor fremdeles viktig å gjennomsteke kjøtt- og karbonadedeig av storfe godt selv om forekomsten var lav, særlig for barn og personer med nedsatt immunforsvar. For hele kjøttstykker som biff holder det å steke overflaten. Carpaccio skal også stekes på utsiden og man skal ikke lage medium stekte hamburgere av vanlig kjøtt- og karbonadedeig, sier seniorrådgiver Catherine Signe Svindland i Mattilsynet i en pressemelding.

E. coli er bakterier som eksisterer naturlig i tarmfloraen hos både dyr og mennesker. De aller fleste E. coli gir ikke sykdom hos mennesker, men noen typer av bakterien som STEC kan gi sykdom. Dette gjelder særlig hos barn og folk med et svekket immunforsvar, i form av blodig diaré med påfølgende nyresvikt (HUS) og eventuelt død.

Gjennomstekt, vask og kjølig

For å unngå smitte er det flere forholdsregler du kan ta:

– Ikke spis rått kjøtt, kjøttdeig skal være gjennomstekt.

– Hold rått kjøtt unna matvarer som ikke skal stekes.

– Vask fjøler, kniver og lignende redskaper før de brukes på andre matvarer.

– Rå grønnsaker bør vaskes før de spises.

– Hold kjølevarer i kjøleskap eller fryser.

– Vask hendene godt etter dobesøk, før matlaging og før måltider.

I sommer ble drikkevannet i Askøy kommune stengt over lengre tid, på grunn av E. coli i vannet. E. coli-bakterien dør ved varme.