Listhaug: – Avsnittet om landbruk ser ut som det er skrevet av Bondelaget

Det sa Sylvi Listhaug til årsmøtet i Vestfold og Telemark Frp, ifølge Telemarksavisa.

– Vi prioriterte innvandring og integrering, samferdsel og skatter og avgifter. Da får det ikke hjelpe at avsnittet om landbruk ser ut som det er skrevet av Bondelaget. Men vi har fått gjennomslag for det som vi mente var våre viktigste saker.

– Jeg er landbruks- og matminister

Telemarksavisa skriver også at mye tyder på at Bård Hoksrud ikke får fortsette som landbruksminister.

– Det er andre som styrer skjebnen min, jeg kan bare fortsette så lenge jeg får lov. Og uansett så ville jeg ikke kommentert om jeg har fått beskjed eller ikke om jeg får fortsette, sier Hoksrud til Telemarksavisa.

Dagens Næringsliv skriver at kilder i både Frp og Venstre sier at KrF har fått skrive landbruksavsnittet nærmest alene, og at det tyder på at frp gir fra seg landbruksministeren.

VG melder derimot på sin side at det blir fungerende leder i KrF Olaug Bollestad som blir landbruksminister. Dersom ikke statsminister Erna Solberg gjør noen indre rokkeringer, ser det ut til at Hoksrud ryker ut av regjeringen.

KrF sikrer landbrukspolitikken

Landbruksminister Hoksrud ønsker ikke å kommentere spekulasjonene når avisa Varden ber han om det søndag.

– Jeg er landbruks- og matminister og har det gøy der. Jeg har ingen kommentar utover at det er jeg som er landbruk- og matminister, sier Hoksrud til Varden.

Norges Bondelag mener at KrF sikrer viktige deler av landbrukspolitikken.

– Under Solberg-regjeringen har vi sett liberalisering og svekking av bærebjelkene i landbruket – det har KrF klart å sette en stopper for, sier bondelagsleder Lars Petter Bartnes i en pressemelding.

Den ferske regjeringsplattformen mellom Frp, Høyre, Venstre og KrF understreker betydningen av et velfungerende importvern, jordbruksavtaleinstitutt, markedsregulering og en eiendomspolitikk som sikrer en selveiende bonde, mener Norges Bondelag.

– Det er viktig for å utvikle produksjonen av trygg og god mat, at plattformen slår fast viktige hovedgrep som importvern og markedsregulering, sier bondelagsleder Bartnes i pressemeldingen.