I et dokument som er sendt fra det europeiske meldesystemet RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) går det fram at mat som ble servert på tre av Norwegians flyvninger i juli inneholdt listeria. Flymaten ble servert på business class.

Talsperson i Norwegian Astrid Mannion-Gibson bekrefter at det ble påvist listeria i mat som Norwegian har servert sine passasjerer. Hun skriver i en e-post til Nationen at de har opplyst alle passasjerene om Listeria-funnet i maten de har blitt servert.

– Det stemmer at cateringselskapet vi bruker i Paris, Newrest, orienterte oss om funn av listeriabakterier i noen av varmmåltidene som vi har servert i vår Premium-kabin i sommer, skriver Mannion-Gibson.

– Dette er svært beklagelig og noe vi tar alvorlig. Vi har sendt informasjon til alle passasjerer om bord de aktuelle flyvningene dette gjelder og vi har kun fått tilbakemelding fra en håndfull. Disse vil bli fulgt opp av oss. Vi er i tett dialog med cateringselskapet som selvsagt følger opp dette slik at noe lignende ikke skal skje igjen, skriver hun.

Flere har kontaktet Norwegian

– Har dere fått melding om at noen er blitt syke?

– Ja, vi har fått tilbakemelding av en håndfull passasjerer, skriver Mannion-Gibson.

– Hvilke rutiner har Norwegian for å påse at maten er sikker å spise?

– Som alle andre flyselskap kjøper vi denne tjenesten av en underleverandør som må forholde seg til gjeldende regelverk. Flere detaljer rundt dette har jeg ikke, skriver hun.

Påvist i kokte reker

I en e-post fra Mattilsynets hovedkontor seksjon eksport og import skriver tilsynet at påvisningen ble gjort i kokte reker fra Frankrike.

"Meldingen kommer fra Frankrike, og gjelder påvisning av forhøyede verdier av Listeria monocytogenes i vakuumkokte reker fra Frankrike. Rekene er brukt i produksjonen av flymat retter, som er produsert av NEWREST Compans, Frankrike", skriver Mattilsynet.

Den aktuelle flymaten har aldri vært i Norge, men er blitt distribuert til fly som flyr mellom Frankrike og USA og som tilhører Norwegian.

"EU-kommisjonen og franske myndigheter ønsker å vite hvilke tiltak Norwegian har gjort etter at de ble varslet som hendelsen. Nasjonale franske retningslinjer ved Listeria-funn krever blant annet varsling til konsumentene, i dette tilfellet Norwegian sine passasjerer", skriver de.

Listeriabakterier kan gi alvorlig sykdom hos mennesker, særlig personer med nedsatt immunforsvar, som gravide, eldre og nyføde.