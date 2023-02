(iFinnmark) Torsdag tok landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) turen til Bekkarfjord i Lebesby. Der skulle hun besøke melkebøndene Lise og Birger Skreddernes. Birger var imidlertid værfast i Tana, og fikk ikke vært til stede. Men Lise tok gladelig imot besøket på egen hånd.

– Jeg var spent på om de ville komme seg hit, for veiene har vært stengt i alle retninger. Så jeg var veldig imponert over at de kom seg fram, sier Lise.

Det er ikke tilfeldig at det var nettopp Skreddernes som fikk besøk av ministeren. Ekteparet driver nemlig det nordligste melkebruket i verden.

– Det er greit å møte dem som har skoene på. De kjenner utfordringene best, understreker Borch i bilen fra Ifjord, hvor hun er blitt stående i kolonnekjøring-kø.

Andre vil ikke etablere seg i Finnmark

Borch forteller at hun under besøket blant annet fikk høre om flere særegne utfordringer for melkeproduksjon i nord. Blant annet prisutjevningsordningen for melk.

Ordningen skal regulere prisforskjeller for melk som råvare til ulik bruk. Samtidig skal den gi melkeprodusenter mulighet til å kunne realisere jordbruksavtalens målpriser på melk uavhengig av melkeanvendelse og lokalisering av produksjonen.

Siden melke­forliket i 2007 har tre konkurransefremmende tiltak vært finansiert gjennom prisutjev­nings­ordningen for melk:

* Differensierte avgifter og tilskudd

* Et særskilt distribusjonstilskudd for flytende produkter

* Spesiell kapitalgodtgjørelse for meierier med egne leverandører

Det er snakk om å fase de tre konkurransefremmende tiltakene ut av ordningen, men beholde prisutjevningsordningen. Regjeringen har sagt at de vil gjennomføre dette i Hurdalsplattformen.

Tilskuddene til Tines konkurrenter vil da reduseres.

– Vi møtte melkebilen fra Tine på vei ut. I Finnmark ser vi viktigheten av Tine som samvirkeaktør med levering og mottaksplikt er avgjørende for melkeproduksjon. Uten Tine ville det ikke vært konkurranse fra distriktene, sier Borch.

Det er kun Tine som henter melk i hele landet.

– Finnmark er ikke et marked som andre vil etablere seg i. Derfor er samvirke viktig for oss i det ytterste distriktene, sier Skreddernes.

Mulig å investere

Borch påpeker at regjeringen ønsker å få med seg de små og mellomstore melkebrukene, og at de ønsker landbruk i hele landet.

– Det er en bærebjelke i norsk landbrukspolitikk. Ikke minst er det viktig for landets matsikkerhet. Lise og Birger har et lite melkebruk, men fjøset er helt nytt. De viser at det er mulig å investere i nord, sier ministeren.

Høye priser ble også belyst i løpet av minister-besøket.

– Det er bekymringer rundt økte kostnader i alle innsatsfaktorer. I det kommende jordbruksoppgjøret skal vi gjøre det vi kan for å bidra med kompensasjon, sier Borch.

Hun legger til at ekstraordinære kostnader allerede er kompensert for.

– Prisene går noe ned nå, men vi skal fortsette med forlenget strømstøtte til landbruket. Ellers kan jeg ikke si hvilke krav eller tilbud som kommer fram i årets jordbruksoppgjør. Uansett skal det tas grep som favner små og mellomstore bruk, avslutter Sandra Borch.