Leter fortsatt etter skadeskutt bjørn nær den norske grensen

Det var fredag ettermiddag en bjørn ble skadeskutt i Höljes i Torsby kommune, ikke mange kilometer fra den norske grensen i Innlandet fylket.

Jegeren stod omtrent 50 meter fra bjørnen da han avfyrte de første skuddet, men skal ha truffet kanten på et tre, før den traff bjørnen i kjeven.

Nå søker länsstyrelsen på bjørnen, for å få felt den.

– De har prøvd å få tak i bjørnen med både løse hunder og sporingshunder, hvorav to er fylkesadministrasjonsstyrets tjenestehunder. Men sporet stopper på samme sted der de første hundene kom fram til – omtrent 2,5 kilometer unna på en vei. Vi har prøvd alle måter, men vil ikke komme videre, sier Per Larsson, besiktningsman ved länsstyrelsen i Värmland til Jaktjournalen.

Dette fører til at länsstyrelsen nå gir jegere tillatelse til å felle bjørnen uten å tenke på vanlige jaktregler, dersom de tror det er denne bjørnen de har sett.

– Du må bare være sikker på at det er den rette bjørnen. Da gjelder ikke de vanlige jaktreglene, for eksempel at dyret ikke kan skytes fra bil og lignende. Dette er et søk etter et skadet dyr. Men som sagt, du må være sikker på at det er den skadde bjørnen, sier Per Larsson.

Värmland grenser til Innlandet i nord og Viken i sør. Bjørnejakten i Sverige foregår i perioden 21. august til 15. oktober.