Let etter denne i sommer

Norges Bondelags lokallag har snekret rammer og satt dem opp på steder de mener fortjener ekstra oppmerksomhet i sommer. Det skriver de på sine egne sider.

I dag starter kampanjen #Komhit. Med den ønsker de at folk skal dele bilder fra roligere destinasjoner og vakre kulturlandskap, og at folk blir oppmerksomme på hvordan jordbruket former landskapet landet over.

– Landskapet utgjør en viktig del av ferieopplevelsen for mange, og det er avhengig av et aktivt jordbruk. Dette er en del av samfunnsoppdraget til bonden, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, i en sak på deres egne sider.

Se Sogn og Fjordane Bondelag sette opp sin ramme i nydelige omgivelser her:

Trengsel på populære destinasjoner

I begynnelsen av året oppga seks av ti nordmenn at de skulle på utenlandsferie i år, men på grunn av koronakrisen vil mange nå legge ferien til Norge.

Selv om kommuner som vanligvis får mange turister har høyere beredskap for å takle eventuell sykdom, oppfordres det til å finne roligere steder å besøke.

Lokallagene i Norges Bondelag har satt opp rammer der det finnes lokalmat, vakkert landskap, eller andre ting som har bondens signatur.

Samtidig oppfordrer de alle til å dele bilder av andre ting bonden bidrar med til Ferie-Norge under #komhit og gjerne også med #stedsnavn.

"Du kan dele bilder av sveler du spiser på ferga, dyr du ser på beite eller kanskje en vakker kornåker du kjører forbi", skriver de.

Dra på rammejakt i sommer! Sjekk ut hvor din nærmeste ramme er her:

Hver dag hele sommeren vil Norges Bondelag dele bilder, diverse tips og fylkenes egne anbefalinger på sin Instagramkonto @norgesbondelag.