Hollywood-stjerne og miljøaktivist Leonardo DiCaprio investerte nylig et ukjent beløp i det israelske selskapet Aleph Farms. Selskapet produserer kultivert kjøtt, som er kunstig kjøtt produsert av cellekulturer.

Ifølge flere medier har DiCaprio også kjøpt en uspesifisert eierandel i det nederlandske selskapet Mosa Meat, som utvikler proteinprodukter dyrket fra kuceller.

Begge selskapene representerer et voksende alternativt marked til det etablerte kjøttmarkedet.

Den Oscar-vinnende skuespilleren vil også fungere som rådgiver for selskapene, ifølge en felles pressemelding fra Aleph Farms og Mosa Meat.

Vil forandre matsystemet

– En av de mest effektive måtene å bekjempe klimakrisen på er å forandre matsystemet vårt, sa DiCaprio i pressemeldingen.

– Mosa Meat and Aleph Farms tilbyr nye måter å tilfredsstille verdens etterspørsel etter storfekjøtt, samtidig som de løser noen av de mest presserende problemene med dagens industrielle storfekjøttproduksjon, sa han.

Tim van de Rijdt, forretningssjef i Mosa Meat, opplyser til nettstedet Just Food at det er første gang DiCaprio investerer i europeiske selskaper. Selskapene har foreløpig ikke ønsket å opplyse om investeringsbeløpene.

– Vi jobber utrettelig for å nå selskapets mål om karbonnøytralitet innen 2025 og samarbeider med ledere i verdensklasse for å sikre at forsyningskjeden vår er karbonnøytral innen 2030, sa administrerende direktør og medgründer av Aleph Farms, Didier Toubia, til Just Food.

I godt selskap

Det er imidlertid ikke første gang DiCaprio putter penger i selskaper som produserer mat.

Beyond Meat, som ble grunnlagt av Ethan Brown, har også DiCaprio og Bill Gates med på laget. Tidligere McDonald’s-sjef Don Thompson har investert i Beyond Meat.

Selskapet er mest kjent for sine kjøttfrie hamburgere Beyond Burger, som blant annet har vært å finne på menyen til den norske burgerkjeden Munchies.