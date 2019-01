Leon (43) anmelder VIF-Klanen: – De oppfordrer til vold og drap

– Poenget er at barn skal like idrett, og barn skal få god moral og gode opplevelser i idretten. Dette er stikk i strid med å danne gode forbilder. Dette hører ikke hjemme i idretten på noen måte. Klanen beveger seg langt vekk fra idretten, sier Leon Edal Larsen til Nationen.

Onsdag formiddag annonserte Klanen, Vålerengas uavhengige supporterforening, at de nå trykker opp et sitat som de brukte i 2014 da Vålerenga møtte Elverum i cupen i norsk fotball. På tribunen hadde de tilreisende supporterne fra Oslo tatt med seg et stort banner med teksten «Redd ulven – skyt bønda». Da som nå var ulvedebatten het, og Klanen provoserte.

Det har fått en rekke reaksjoner det siste døgnet.

Nå har Leon Edal Larsen fra Voss anmeldt supporterklubben.

– Gir blaffen

– Jeg har vært i dialog med VIF, men de gir blaffen og mener at dette ikke er deres ansvar. Jeg har også vært i kontakt med Norges Fotballforbund som bare ler av det. De mener dette er en spøk og mener at alle andre også føler det slik, sier Larsen.

Han etterlyser at Vålerenga Fotball tar ansvar for supporterklubbens handling.

– Jeg håper at politiet tar dette alvorlig og at VIF fotballklubb ser alvoret framover, sier han.

– Oppfordre til drap og vold

Han mener supporterklubben ikke ser alvoret i de signalene de sender.

– Hvis én person ikke ser humoren, men tar det på alvor, kan det være nok til at det kan skje noe alvorlig. Det er i seg selv svært alvorlig å oppfordre til drap og vold. Det er også lagt til grunn i anmeldelsen, sier Larsen og fortsetter.

– Hadde en kjent person eller politiker sagt dette, hadde det fått konsekvenser i form av bøter eller annen form for straff. Det skal ikke være mulig å hjemme seg bak slike sitater og uttrykk bare fordi man er en del av en supporterklubb, sier han.

– Politiet var enig i at det var riktig vei å gå, sier han.

I anmeldelsen trekker Larsen fram paragraf 279 (Forbund om drap eller å volde betydelig skade på kropp og helse), paragraf 274 (Grov kroppsskade) og paragraf 275 (Drap).

«Slik jeg ser på disse utsagnene så kommer de godt innunder §279, i media skriver VIF Klanen at dette er ironi, og ikke ment alvorlig. Men slik vårt samfunn fungerer så er det ikke alle som ser den ironien og spøken og faren for at et menneske faktisk følger denne oppfordringen er stor. Det er etter min mening riktig å straffeforfølge denne klanen med straff av form: bøter eller fengsel. Det er ikke rett at andre grupper skal få lov å uttale seg på denne måten mot en annen gruppe mennesker. Det er på høy tid at dette stopper nå», skriver Larsen i anmeldelsen.