Lene ble paff da hun så hvordan kniven var pakket

Lene Therese Mevik fra Askøy er en ivrig sopplukker. Nylig bestilte hun en soppkniv i nettbutikken til Bakeren og Kokken, som selger kjøkkenmaskiner og kjøkkenredskap.

Ingenting var galt med kniven, men Mevik ble litt satt ut da hun så hvor stor pappeske produktet ble levert i.

– Jeg ble paff. Jeg er skuffet over at de ikke tenker mer på miljøet enn som så. Dette er et problem som stadig kommer opp i mange forsendelser. Man skulle jo tro at flere tenker på miljøet i 2022? sier hun til Nationen.

Flere har opplevd det samme

Mevik tok bilder av soppkniven og pappesken og publiserte et innlegg i Facebook-gruppa «Vi som liker sopp».

Ikke uventet har det kommet mange reaksjoner på at hun fikk tilsendt kniven i en så stor eske.

– Skjedde akkurat det samme med meg i forrige uke. Like stor eske, like liten kniv, ganske teit, skriver en person i kommentarfeltet.

– Komisk stor, langt over det man tenker er logisk maksstørrelse, kommenterer noen andre.

– What. Halvparten måtte vært mer enn stor nok, skriver enn annen person.

Bakeren og Kokken tar selvkritikk

Mevik ble så paff over den store pappesken at hun likeså gjerne tok kontakt med Bakeren og Kokken.

– Jeg fikk kniven min i en eske sikkert ti ganger større enn nødvendig. Ikke ok. Det er på ingen måte for å klage, men mer for å si at vi er mange som tar miljø og klage på alvor, uten å bli hysterisk rundt det, skriver hun blant annet i en Facebook-melding til butikkjeden.

I sitt svar til Mevik skriver Bakeren og Kokken følgende:

– Noen ganger pakker vi litt for mye og vi vet det. Hvorfor vi pakker så stort og med så mye emballasje, er for at ingenting skal bli skadet. Vi forsøker alltid å ha en miljøtanke i våre rutiner, men iblant blir det ikke slik vi har tenkt. Vi tar det videre til involverte personer, svarer de.