Leger frykter for beredskap – ustabil ambulanseflytjeneste

Babcock overtok ansvaret for å fly ambulansetjenestens fly 1. juli, med en påfølgende periode med gjentakende tekniske feil på de nye flyene. Men selv to uker etter meldingen om at det tekniske problemet, som har satt ambulansefly på bakken flere ganger siden sommeren, er funnet og løst, fortsetter problemene.

– I Ålesund vil det være ett fly ute i dag. Foregående døgn var ett fly i Kirkenes og ett i Alta ute. I Tromsø var det tekniske problemer med et fly, og Bodø og Brønnøysund vil være uten fly i dag på grunn av mannskapsbytte. sier leder i legeforeninga i Finnmark, Paul Olav Røsbø, til NRK , og leser fra tirsdagens statusrapport fra luftambulansen.

Legeforeningen er svært bekymret for beredskapen, og har sendt inn bekymringsmelding til Luftambulansetjenesten, LAT HF, som har ansvaret for ambulanseflyene.

– Dette har vært ganske vanlig siden bytte av operatør. Når vi ikke har tilgjengelige fly, og fly kommer for seint, da er beredskapen rammet. Slik var det ikke før operatørbytte, sier Røsbø.

Til spørretimen onsdag er det kommet fire spørsmål til helseminister Bent Høie (H) fra Sp-representanter om ambulanseflytjenesten.

