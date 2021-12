Seksjonsleder i Viltseksjonen i Miljødirektoratet Knut Morten Vangen bekrefter også overfor Nationen at det er registrert to årsvalper i reviret med DNA-funn.

Ulvene ble felt i jakta utenfor ulvesonen, men dyrene holder vanligvis til inne i ulvesonen.

Annonse

Det var i Osdalen, i grensetraktene mellom Åmot og Rendalen kommuner ulvene ble felt. Til rovdyr.org sa seniorrådgiver i Statens naturoppsyn, Erik Ola Helstad, at de hadde mistanke om at det var Slettås-ulver som var felt. Nå viser vevsprøver fra Rovdata at dette stemmer.

Organisasjonen Noah skriver i en pressemelding at ettersom lederparet er skutt på grensen til ulvesonen, mener de det bør etterforskes om ulvene "med vilje ble drevet ut av sonen for å skytes, eller om jegerne burde visst at det var Slettås-paret de skjøt".

– Det er skandaløst at det skytes ulver som det ikke er lov til å skyte – tillatelsene er uforsvarlige nok i seg selv. Norsk forvaltning av kritisk truet ulv er fullstendig ute av kontroll, mener leder i organisasjonen, Siri Martinsen.