Ledere valgt i fellesnemnda for Finnmark og Troms

Troms fikk lederen mens Finnmark fikk nestlederen i fellesnemnda som skal jobbe med sammenslåingsprosessen mellom fylkene.

Fellesnemnda møttes mandag for første gang i fylkeshuset i Tromsø, bare litt over ett år før Finnmark og Troms skal bli ett fylke. På agendaen sto blant annet valg av leder og nestleder av og valg av valgstyre som skal forberede fylkestingsvalget til høsten.

Kari-Anne Opsal fra Troms Ap ble valgt som leder, mens Ulf Trygve Ballo fra Finnmark Ap ble valgt til nestleder, skriver Nordlys.

Motstanden mot sammenslåingen har vært sto, r særlig i Finnmark. Flertallet i fylkestinget, der Arbeiderpartiet er det desidert største partiet, nektet lenge å velge representanter til fellesnemnda. Nylig snudde imidlertid Arbeiderpartiet, og representantene til fellesnemnda ble valgt torsdag.

– Med krum hals

Den nyvalgte nestlederen fra Finnmark, Ulf Trygve Ballo, viser til at Stortinget i høst sto fast på vedtaket om sammenslåing og avviste i NRKs Politisk kvarter mandag at de vil «vise motstand» i arbeidet videre.

– Vi skal gå sammen for å finne løsninger. Vi går på med krum hals og vil forsvare Finnmark, sa han.

Samtidig har imidlertid Ap, Sp og SV i Finnmark gått sammen om at det skal forberedes et mulig søksmål mot staten for å få opphevet vedtaket om sammenslåing. De stiller spørsmål ved om vedtaket er lovlig.

– Rir to hester

Høyres gruppeleder i Troms fylkesting, Ole-Johan Rødvei, liker dårlig at sammenslåingsprosessen får følge av et trussel om søksmål.

– Jeg syns det er trasig at vi skal jobbe i lag og samtidig ha det over oss. Det er trasig at det skal ris to hester, sier han til NRK.

Torsdag etterkom kommunal- og regionalminister Monica Mæland (H) ønsket fra begge fylkene om å sikre Finnmark like mange representanter i fellesnemnda som Troms. Opprinnelig hadde departementet slått fast at Troms skulle ha 19 plasser og Finnmark bare 9 i nemnda, regnet ut fra folketallet i de to fylkene.

