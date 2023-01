Dagligvarekjedene skal kutte bruken av plastposer med 50 prosent i perioden 2016 til 2025. Etter sju år er billigkjedene langt unna målet, skriver Nettavisen.

Kiwi har kuttet 24 prosent og Coop 12 prosent. Rema 1000 manglet tall for hele perioden, men oppgir at de har redusert salget av plastbæreposer med 18 prosent fra 2017 til 2021.

Vil ha høyere avgifter

Leder i Naturvernforbundet, Truls Gulowsen, mener man bør vurdere kraftige bøter til butikker som ikke når målene.

Han foreslår også høyere avgifter på plastposer, slik som i Sverige, der det er en avgift på tre kroner per pose. I Sverige koster nå posene mellom fem til sju kroner.

– Insentiver til handlenett og gjenbruk av poser er bra, og belønning til oss som tar med egen pose eller sekk ville jo vært fint, men det trengs nok også hardere virkemidler, som høyere avgifter og reell straff til butikker som ikke oppnår sin del av reduksjonsmålet, sier Gulowsen til avisen.

Lokker med rabatt og lotteri

Coop gir rabatt til kunder som dropper plastposer og i stedet bruker kjedens flergangs handlenett.

– Dette er bra for miljøet og det er bra for kundene som får én krone i bonus for hver gang de bruker handlenettet, sier Knut Lutnæs, senior kommunikasjonsrådgiver og myndighetskontakt i Coop, til Nettavisen.

Kiwi har ikke sans for forslagene om bøter og høyere avgifter. De har et lotteri der kunder som takker nei til plastpose, kan vinne 1000 kroner i Trumf-bonus.

– Vi er optimistiske, men realistiske. Vi kommer helt sikkert til å måtte vurdere andre tiltak fremover, sier Kiwis kommunikasjonsrådgiver Nora Mile Helgesen til avisen.

Rema 1000 vil på sin side sette inn tiltak om de ser det blir vanskelig å nå målene.

– Vi jobber hele tiden med å redusere plastforbruket og har også innført poser av resirkulert plast, sier kommunikasjonssjef i Rema 1000, Hege Rognlien, til Nettavisen.