Låvebrann spredde seg til bolighus i Etne

Det var ved 16.45-tiden at nødetatene fikk melding om brannen i en låve i Strondavegen i Etne. Det var ikke dyr i låven, som ikke har vært i bruk på en stund.

Ved 17.20-tiden meldte politiet at brannen hadde spredd seg til et bolighus, og en knapp halvtime senere opplyser operasjonsleder Olaug Bjørnsen i Sørvest politidistrikt til NTB at brannvesenet har kontroll på brannen.

– Ingen bor i aktuelle bygninger, men eier er på plass. Nå ser det ut til at brannvesenet har kontroll, sier hun.

Låven blir beskrevet som nedbrent, og for å få kontroll på boligbrannen har brannvesenet måttet rive deler av boligen, opplyser operasjonslederen.

