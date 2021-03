Låve med 240 griser brant i Stavanger

Det brant i en låve på Sunde i Stavanger søndag ettermiddag. 240 griser var i bygningen da det begynte å brenne.

– Det er to døde grisunger etter brannen, ifølge veterinær på stedet. Det er usikkert om de døde som følge av brannen, opplyser Sørvest politidistrikt rundt to timer etter at det ble meldt at brannvesenet hadde kontroll på brannen.

Det var ikke spredningsfare. Til sammen var det 60 voksne griser og 180 nyfødte grisunger inne i bygningen da det begynte å brenne. Noen av grisene ble evakuert.

Naboer ble bedt om å holde dører og vinduer lukket som følge av røykutviklingen.

Nødetatene fikk melding om brannen klokken 13.58.