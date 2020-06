Lave forventninger til britenes forhandlinger med EU

Begge sider har påpekt at det har vært lite fremdrift på viktige områder i de foregående rundene, og det er ikke mange som venter at det vil være vesentlig annerledes denne gangen.

Det er særlig fiske og vilkårene for en fremtidig frihandelsavtale som har vært utfordrende. Fra Brussel er beskjeden at fri tilgang til det indre markedet fordrer at man holder seg til de samme reglene. Britene mener EU i for stor grad vil bruke sine eksisterende regler for blant annet rettferdig konkurranse, mens Storbritannia sier de vil ha et regelverk som er tilpasset en frihandelsavtale mellom likeverdige parter.

Også i spørsmålet om fisk og gjensidig adgang til hverandres farvann, er britene opptatt av å bli behandlet som en selvstendig og suveren part. De avviser det de mener i praksis er en videreføring av dagens fiskeripolitikk i EU.

Som vanlig vil Michel Barnier fredag holde en redegjørelse for mediene der han forteller hvordan EU ser på samtalene i uken som er i ferd med å avsluttes. Det er også mulig at det kommer en uttalelse fra britenes forhandlingsleder David Frost.

Målet er fortsatt å få på plass en avtale innen overgangsperioden etter brexit går ut ved nyttår.

