Lanserer plantebasert kjøttdeig med kun norske ingredienser

– Vårt mål er å gi forbrukerne plantebaserte produkter uten gluten og soya. De norskproduserte produktene inneholder blant annet åkerbønner og erter som proteinkilde. Vi vil nomalisere plantebasert mat i de norske hjem, sier daglig leder i Flowfood, Richard Nystad, ifølge matprodusentens nettside.

Ifølge Flowfood er den nye kjøttdeigen og burgeren produsert i Norge og består av 100 prosent planter.

Annonse

«Begge produktene er laget for mannen i gata og vi håper dette gjør det enklere for mange å teste et litt mer plantebasert kosthold», skriver de om produktet.

Flowfood er en realtivt ny bedrift som holder til i Trondheim, og er en av merkevarene til selskapet Berika AS, som også har merkene Ytterøy og Gourmand.

«Vi har utviklet et unikt plantekjøtt av nordiske åkerbønner og erter. Miksen av disse skaper en sunn og saftig balanse, av deilig mat og bærekraftighet som vi ønsker å dele med dere», skriver matprodusenten om seg selv.