«For det e ikkje morsomt å dyrka din mat, når det følger med minstepensjon på sprukke fat. No løfte vi gaflan og kreve det vi ikkje får, brød og kake til folket, men vi skal ha ordentlig vilkår».

Dette synger den Oslo-baserte sekstetten Sliteneliten i den helt nye låten «Bondeopprør».

– Å lage denne låten var (bre) lett som bare det. Jordbrukspolitikk er noe vi brenner for, og som flere av oss er personlig berørt av, så det var ikke plass til noe (serve) latskap når denne muligheten bød seg, sier vokalist Synneva Gjelland i en pressemelding til Nationen.

Hør låta under:

Første gang Småbrukarlaget får laget sang

Sangen er et bestillingsverk fra Norsk Bonde- og Småbrukarlag i anledning vårens jordbruksforhandlinger.

Annonse

– Det er første gang vi i Norsk Bonde- og Småbrukarlag får laget en sang i forbindelse med jordbruksoppgjøret. Ved å benytte musikk som virkemiddel vil vi nå bredere ut med dette budskapet, og forhåpentligvis få forbrukeren til å forstå at jordbruksavtalen er en forsikringsavtale for folket, sier fylkesleder Stig Arild Helgesen i Rogaland Bonde- og Småbrukarlag i pressemeldingen.

– Dersom vi ikke opprettholder en nasjonal matproduksjon, er forbrukeren taperen. Dette syntes vi Sliteneliten har illustrert godt i «Bondeopprør», legger han til.

Håper låten skal bidra positivt

Medlemmene i Sliteneliten kommer fra både bygd og by. To av jentene i gruppa er odelsjenter, og det er kanskje ikke helt tilfeldig at Småbrukarlaget valgte dem til å lage en kampsang for bøndene.

– Er det noe de siste åra har vist oss, så er det viktigheten av egen matproduksjon. Akkurat nå skyter prisene på hvete i været på grunn av krigen i Ukraina. Det sier noe om hvor viktig det er å øke selvforsyningsgraden. Men skal vi lykkes med det, må det gå an å leve av å produsere mat, mener bassist Maria Refsland.

Vokalist Gjelland stemmer i:

– Vårt håp er at låten vår skal bidra positivt til at staten gir norske bønder den inntektsøkninga de trenger og fortjener. Norsk mat er noe av den beste og tryggeste i hele verden, men det er ikke noe vi kan ta for gitt. Å produsere mat har også ei kostnadsside, forteller hun.

Bandet ga ut sitt selvtitulerte debutalbum i april 2021 og har siden spilt en rekke konserter over det ganske land.