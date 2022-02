Langøya-deponering er miljømessig forsvarlig

Noah Solutions har tillatelse til å motta uorganisk ordinært avfall til deponering og uorganisk farlig avfall til behandling og deponering på Langøya.

Torsdag melder Miljødirektoratet at de mener det er miljømessig forsvarlig å deponere stabilt ikke-reaktivt, farlig avfall over havnivå på Langøya.

I en pressemelding opplyser direktoratet at Noah Solutions dokumenterer at store deler av det farlige avfallet vil bli kategoriseret som stabilt, ikke-reaktivt farlig avfall etter behandling.

– Det vil oppfylle kravet til avfall som kan deponeres på deponi for ordinært avfall, skriver Miljødirektoratet.

Deponeringen vil heller ikke påvirke friluftslivet. Området skal settes i stand etter at deponeringen er avsluttet i tråd med opprinnelig plan, slik at det blir tilgjengelig for allmennheten

