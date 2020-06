Landbrukssjef: – Det er mye vann

Det er oransje farenivå for flom flere steder i Sør-Norge etter en helg med høye temperaturer og regn. I Stryneelva har varselnivået vært oppe på rødt. Landbrukssjef i Stryn kommune, Ellen Kirkeeide, forteller at hun mandag har vært ute for å se på situasjonen med egne øyne.

– Det er mye vann. Stryneelva renner i ganske flatt terreng, så det er lite graving og ødeleggelser på den måten. Men det er slik at areal blir stående under vann, sier Kirkeeide til Nationen.

Landbrukssjefen sier at mange av gårdbrukerne som har jorder tett på elva har blitt varslet på forhånd, og de fleste har derfor gjort unna førsteslåtten. Hun forteller at jordene ikke nødvendigvis vil ta skade med mindre vannet blir stående over lengre tid.

– Kan bli skader

Her er oransje farenivå for flom:

Indre deler av Nordland og Trøndelag. Ottadalen og Gudbrandsdalen i Innlandet. Indre deler av Vestland.

Ordføreren i Sel kommune i Gudbrandsdalen melder om at vannet er i ferd med å stige over kumlokkene i kommunesenteret Otta.

– Foreløpig er det ikke registrert skader, men vannet har begynt å gå over kumlokkene i Otta sentrum. Det kan bli skader, sier ordfører i Sel kommune, Eldri Siem (Sp) til NRK.

NVE sier at det varierer fra elv til elv hvorvidt om den er stigende eller ei.

– Vannføringen har i løpet av søndag og natt til mandag nådd oransje nivå i mange elver både i Sør-Norge og i Nordland. Mange har kulminert, men flere er fortsatt stigende, sier Elin Langsholt, vakthavende hydrolog i NVE.

Hun fraråder folk å holde seg i nærheten av elver og bekker med høy vannføring.

Fryktet flommen

Nationen har tidligere fortalt om bønder og næringsliv ellers som har forberedt seg på storflom i år på grunn av rekordmye snø i fjellet.

Flere bønder frykter at flommen vil skylle vekk avlinger og alt av innsats som de har lagt ned.

– I år har vi ei tidlig og god våronn, hvor vi var ferdig 30. april og åkeren står fint. Det er klart vi er spent på dette, vi har puttet 300.000 ned i jorda i form av arbeid og innkjøpt korn og gjødsel. Det er også en mental del som er belastende, dersom alt dette skal være bortkastet, sa Knut Bay i Frya i Midt-Gudbrandsdalen i slutten av mai.