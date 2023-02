Landbruksmøte i Nord-Korea utløser spekulasjoner om alvorlig matmangel

Vanligvis kalles det bare inn til slike møter én eller to ganger i året, men søndagens møte skjer bare to måneder etter det forrige, som også fokuserte på landbruksspørsmål.

Den uvanlige hyppigheten av landbruksmøtene har ført til spekulasjoner om det kan være alvorlig matmangel i Nord-Korea nå.

Kim åpnet søndag et plenumsmøte med de høytstående medlemmene i partiet hans for å analysere og gjennomgå planene for å revolusjonere landbruket, og for å peke ut de umiddelbart viktigste oppgavene, ifølge det statlige nyhetsbyrået KCNA.

Myndighetene i nabolandet Sør-Korea sier de har fått meldinger om dødsfall som følge av sult i Nord-Korea. Landet er under en rekke sanksjoner og har lenge slitt med å brødfø seg selv.