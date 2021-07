– Å ha eller skaffe seg kjæledyr kan være en stor glede, men det medfører også et stort ansvar. Du som eier er ansvarlig for at dyret får forsvarlig tilsyn og stell hele året, også i ferien, sier Bollestad.

Statsråden ber dyreeiere være spesielt oppmerksomme på at dyr har tilgang til vann, skygge og frisk luft når været er varmt.

– Vær spesielt oppmerksom på at temperaturen i en parkert bil raskt kan stige til farlige nivåer, sier hun.

(©NTB)