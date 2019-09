Landbruksministeren fikk teste OL-menyen

– Det er utrolig stas å få være med å prøvesmake disse rettene før de skal presentere Norge i Kokke-OL. Disse kokkene representerer det norske kjøkken med sine fantastiske råvarer og kreative kokker på en flott måte, og er med på å bidra til å bygge Matnasjonen Norge, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad i en pressemelding.

De norske kokkene på Kokkelandslaget Community Catering, som spesialiserer seg på mat for personalrestaurant, kantine, institusjon og catering, skal delta i Kokke-OL i februar i Stuttgart 2020. De reiser da som Norges første landslag innen denne kategorien.

Mandag fikk de presentert sin meny for landbruks- og matministeren og 120 andre gjester i regjeringskantina. Under kokke-OL skal de også lage mat for 120 personer, med et utvalg av småretter, tre varmretter; en vegetar, en med kjøtt og en med fisk. De skal også lage en dessert.

I pressemeldinga opplyses det om at temaet for menyen har et fokus om å utnytte de norske råvarene og bærekraft.

Fakta Kokkelandslaget Det er seks plasser på Kokkelandslaget Community Catering, og kokkene er: Thomas Ekenes-Fosback (kaptein), Inger Renathe Østmo, Christian Mathiassen, Idunn Nilsen, Pål Anda og Lava Aarsland, Core. Deltakerne er alle medlemmer av Norges Kokkemesteres Landsforening. Det er rundt 20 lag som de skal konkurrere mot i Stuttgart. Konkurransen har hovedfokus på røtter og alle skal forholde seg til et budsjett på 5 euro per person. Til konkurransen skal de lage mat til 120 personer. Det er 4 deltakere som konkurrere i 5 timer, menyen serveres som buffet lignende vanlig kantine.