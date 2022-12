Landbruksdirektoratet inngikk i september en avtale med Norsk Landbrukstakst (NLT) om taksering av pelsdyranlegg som har krav på erstatning. Kun noen uker senere sa direktoratet opp hele avtalen med takstselskapet.

Det har vært tydelig uenighet mellom partene.

Ifølge Norsk Landbrukstakst er oppsigelsen begrunnet i to forhold: Inhabilitet ved at deler av grunnlagsmaterialet for takstene er innhentet fra Norsk Landbruksrådgiving (NLR). Og påstander om at grunnlagsmaterialet for takstene er for «standardisert» og at de ikke i tilstrekkelig grad vil gi en individuell utmåling av erstatning.

NLT har på sin side engasjert både advokat og PR-bistand etter at avtalen ble skrotet fra direktoratets side. De vurderer også å kreve erstatning som følge av oppsigelsen.

Vil ha dialog

Administrerende direktør i Landbruksdirektoratet, Jørn Rolfsen, mener det er viktig for direktoratet å ha dialog for å se etter mulige løsninger.

– Det er viktig for alle at vi kommer videre slik at vi får fullført erstatningsoppgjøret så raskt som mulig. Da må vi også ha dialog med Norsk Landbrukstakst, sier Rolfsen i en pressemelding fra Landbruksdirektoratet torsdag kveld.

– Veldig overrasket

Organisatorisk leder i NLT, Lisa Brøndbo, sier til Nationen torsdag at de er positive til å møte direktoratet neste uke.

– Jeg er veldig overrasket over pressemeldingen fra Landbruksdirektoratet, der de inviterer til å se etter mulige løsninger. Vi har fått denne henvendelsen og vet per nå ikke hva direktoratet ser for seg. Vi er positive til å ta et møte med Landbruksdirektoratet neste uke. Vi har ikke mer å si om det nå, sier Brøndbo.