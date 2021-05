Det er første gong Landbruksdirektoratet reduserer tollsatsen for sau. Reguleringslageret for sau har vore tomt sidan februar 2020, og reguleringslageret for lam vart tomt i februar i år. Før dette var det eit "utfordrande overskot" av sauekjøt, skriv direktoratet på nettsidene sine.

– Vi meiner det er naudsynt å setje ned tollen for å legge til rette for import som supplement til norsk produksjon, seier seniorrådgivar Anders Hellestveit i Landbruksdirektoratet.

No blir tollsatsen for redusert frå 24,15 kroner per kilo til 0 kroner frå 18. mai til 7. juni, og gjeld for heile og halve ferske skrottar av sau.

– Vurderinga om å setje ned tollsatsen er basert på norske og utanlandske prisar. Det er naudsynt av omsyn til forbrukarar og næringsmiddelindustri, samtidig som det ikkje er venta å gå ut over avsetjingsgrunnlaget for norsk produksjon.

Tidlegare import av sau eller lam har vorte gjort under importkvotar, men marknadssituasjonen i dag gjer kvotene mindre aktuelle, skriv direktoratet.

– Om vurderinga vår ikkje endrar seg etter dei tre første vekene, vil vi i starten av juni utvide importperioden med tre nye veker, seier Hellestveit.

Nortura spår underskot på sauekjøt i 2021

Nortura ventar omtrent uendra tilførslar av lam i år målt mot i fjor og ved utgangen av året reknar Nortura med å ha 1400 tonn på reguleringslager.

«For å holde balanse i markedet for sau og lam er det imidlertid ikke rom for økt bestand og produksjon i årene framover», skriv Nortura i prognosen.

Direktoratet skriv i tillegg at dei følger med på importsituasjonen og vil unngå at det bidreg til eit overskot som kan få negative følger for norsk slakting til hausten.

