Her fant politiet fem underbetalte ukrainere

Det var under en aksjon mot regelbrudd mot sesongarbeidere i landbruket at politiet i Agder oppdaget de fem ukrainske arbeiderne. Aksjonen var rettet mot grønnsaks- og bærbønder.

Nav, politiet, skatteetaten, Arbeidstilsynet og interkommunal arbeidsgiverkontroll i Agder deltok i kontrollen.

– Dette viser at det er behov for at vi er til stede. Bønder som tar snarveier skal ikke føle seg trygge. De fleste driver lovlig og prøver å være seriøse. Da er det synd at noen velger å sko seg på snarveier, sier politibetjent og aksjonsleder for politiet, Jan Kåre Eriksen, til Nationen.

Det var Agderposten som først skrev om saken.

– Ikke system på hva de fikk betalt for

Eriksen forteller at det ble funnet flere små lovbrudd som blir fulgt opp av Arbeidstilsynet. Det mest alvorlige tilfellet var på en gård hvor fem ukrainske sesongarbeidere bodde i containere og fikk under minstelønn.

– Ut fra opplysninger vi fikk er det grunn til å tro at de ikke har fått den lønnen de har krav på. Arbeidstilsynet har derfor bedt om dokumentasjon. Arbeiderne var ikke forskrekket, for de hadde nok en mistanke om at de ikke fikk det de hadde krav på. Det var ikke noe system på hva de fikk betalt for, forteller Eriksen.

De fem arbeiderne skal ha jobbet uten arbeidstillatelse da de kom til Norge, før de etter hvert fikk tillatelse til å jobbe i landet. De fem er fortsatt på gården, da de nå har lovlig opphold i Norge.

Skylder på regelverket

Bonden selv mener det er regelverket som er problemet.

– Tiden vil vise om han kan bebreides. Han er ikke dømt enda. Vår fokus er at sesongarbeidere får det de har krav på. Da tenker vi på at de bor greit og at de får den lønnen de skal ha. Mange sesongarbeidere aner ikke hva de har krav på, og det er alltid noen som er fristet til å ta snarveier.

Eriksen sier at det ikke er noe alternativ å sende hjem de fem arbeiderne.

– Alternative for disse er at de blir sendt hjem, og så kommer det nye. Det er litt det som er problemet. Det er ikke sånn vi skal ha det i norsk arbeidsliv, det skal være like konkurransevilkår.

Agderpolitiet har så langt gjennomført to aksjoner, 20. og 27. juni. Bonden var i forrige uke i avhør hos politiet.

Fakta Sesongarbeidere Må være fylt 18 år. Må ha blitt tilbud heltidsarbeid for å få arbeidstilatelse. Skal få lønn etter norsk lov. Kan få arbeidstilatelse i opptil seks måneder. Kilde: UDI

Kummerlige forhold

De fem ukrainerne bodde i to containere, hvor Eriksen beskriver forholdene som kummerlig.

– Containerne skal være godkjent av kommunen, og brannvesenet følger nå opp for å se om det er lovlig. Det er for eksempel vilkår som sier hvor mange som kan bo i disse. Selv om det var godkjent, så må jeg si at det så ganske kummerlig ut. Det var heller ikke innlagt vann i disse containerne.

Utover sommeren og høsten kommer politiet og de andre offentlige etatene til å fortsette innsatsen mot landbruksvirksomheter for å sjekke at regelverket følges.

– Dette er en bransje som vi vil ha fokus på i tiden framover. Foreløpig ser det greit ut, men det er absolutt ting å ta tak i. Vi har informasjon om at det er aktører som driver med organisert arbeidslivskriminalitet i denne bransjen, og det er de vi er ute etter, sier Eriksen.

Har utvist over 100 sesongarbeidere

I Sverige er det i løpet av de siste ukene oppdaget mange sesongarbeidere uten arbeidstilatelse, og over hundre personer er blitt utvist fra landet. Arbeiderne skal ha kommet fra Hviterussland og Ukraina.

I 2017 ble sju thailandske bærplukkere pågrepet i Hedmark. De hadde ikke arbeidstillatelse, og arbeidsgiver ble anmeldt for forholdet.