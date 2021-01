Lamaene på «Farmen Kjendis» kom 70 år for tidlig

Følger du med på TV 2s «Farmen Kjendis» har du sikkert fått med deg de to livlige lamaene som går fritt rundt på Lundereid gård i Kragerø kommune.

Ifølge Store norske leksikon har lamaen vært holdt som tamdyr i lang tid, men det var ikke før på slutten av 1990-tallet at det eksotiske dyret ble introdusert som husdyr i Norge.

I denne sesongen av det populære reality-programmet er handlingen lagt til 1921, altså hundre år tilbake i tid. Det betyr at lamaene på Farmen-gården kom 70 år for tidlig.

– Hvis formålet til TV 2 er å vise dyrehold for hundre år siden, er det ikke representativt. Lama er en ny art i Norge, og den første lamaen ble importert hit i 1998. Jeg så de hadde ullgris på Farmen-gården også, og det er en enda nyere art, bekrefter professor Maria Stokstad ved Veterinærhøgskolen i Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) til Nationen.

I 2013 var Stokstad med i en undersøkelse der de kartla forekomst og import av lama i Norge. De fant ut at det var rundt 500 lamaer i landet i perioden 2004 til 2013, men antallet er mest sannsynlig mye høyere i dag.

– I spørreundersøkelsen spurte vi lamaeiere hvilke bruksområder dyrene har. Det var alt fra turistvirksomhet, Inn på tunet-prosjekter, vokterdyr, rene avlsformål, ullproduksjon, landskapspleie, pakkdyr og selskapsdyr, forteller Stokstad.

TV 2: Klar over faktafeilen

TV 2s presseansvarlig for Farmen Kjendis, Alex Iversen, forteller at de er klar over at lamaen ikke ble et produksjonsdyr i Norge før på 90-tallet.

– Men i hundrevis av år har nordmenn reist verden rundt, og eksotiske varer har blitt med båten hjem. Det var den historien vi hadde lyst til å fortelle, og grunnen til at vi har tatt med lamene, sier Iversen til Nationen.

– Det har nok aldri vært mange lamaer i Norge, men det fantes i England og andre steder i Europa tidlig på 1800-tallet, så helt utenkelig er det ikke. Det fantes eksentriske og rare nordmenn, også på 1920-tallet, fortsetter han.

Aldri vært lamaer på Farmen-gården tidligere

Iversen var til stede på Farmen-gården under hele innspillingen, og forteller at alle deltakerne ble sjarmerte av lamaene.

– Vi har aldri hatt med lamaer tidligere, men vi er veldig fornøyd med de to vi har med i år. De er veldig sosiale, og etter hvert ganske irriterende. De har også en helt egen evne til å alltid være der det skjer, sier Iversen, og legger til at dyrene også har blitt godt tatt i mot av TV-seerne:

– Alle som har fått seg korona-valp i 2020, må nok nå oppgradere til lama, spøker TV 2s pressekontakt.

Lamaene kommer fra Arendal

Lamaene på Farmen-gården kommer opprinnelig fra Søstrene Kjevik Østre Tveite Gård i Arendal. Her blir de tatt hånd om av Caroline Kjevik, hennes søster Terese Kjevik og venninnen Torunn Dalen.

– Vi er en «Inn på tunet»-gård, så lamaene er vant til å omgås mange mennesker. Vi har ofte barn og andre brukere på besøk, forteller Caroline Kjevik til Nationen.

Ifølge Matmerk er Inn på tunet (IPT) er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. Tjenestene skal gi mestring, utvikling og trivsel. Aktiviteten i tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der.

På Søstrene Kjevik Østre Tveite Gård driver de tre damene også med eggproduksjon, samt at de har en liten gårdsbutikk. I tillegg har Caroline og mannen melk- og kjøttproduksjon.

– Hvordan er det å ukentlig se dyrene sine på TV?

– Vi ler veldig mye, vi kjenner jo dem veldig godt, sier Kjevik.

– Kjempenysgjerrige og utrolig sosiale dyr

Kjevik forteller at de to lamaene heter «Rosa» og «Ups», og at de er yngst i en lama-familie på fem dyr. Minstemann Ups fikk navnet sitt fordi de ikke visste at han skulle bli født.

– Rosa og Ups er kjempenysgjerrige og utrolig sosiale dyr. De vil helst være der det skjer. Det er ganske vanskelig å ta på grimene på dem, for jeg får alltid Ups opp i ansiktet. Man kan bli litt lei. Det er som vi skrev til produksjonsselskapet på Facebook: «Takk for at vi fikk litt ferie», sier hun og ler.

I det andre ukesoppdraget på Farmen Kjendis måtte deltakerne lage ei gulvmatte av lamaull. Komiker og programleder Espen Thoresen og tidligere Elle-redaktør Signy Fardal fikk merke hvor utfordrende det kan være å klippe dem. Spesielt Ups likte ikke å sette seg i frisørstolen til Farmen-deltakerne.

– Ups hadde aldri blitt klippet før, men Rosa, som de til slutt klarte å klippe inne i fjøset, har vi klipt tidligere. For oss har de ikke spyttet så veldig mye, men det er mest når det er kamp om maten, spesielt når de får kraftfôr, forteller Kjevik.