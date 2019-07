Bildet ble postet på Facebook-gruppen «Skogens menn og kvinner» sist uke.

«Hvordan kom det lammet dit? Hengende over strømlina. Det er ei gåte», skriver vedkommende som postet innlegget.

Kommentarfeltet under bildet byr på en rekke ulike teorier:

«Lenge siden kabelen ble trekt opp? Kan ha vært uheldig og stått på feil plass når kabelen ble trekt opp i lufta».

«Hm, begynner å bli dårlige tider, når ørna begynner å tørke kjøtt.»

«Det var nok en fugl som fikk strøm og blei lam...»

Majoriteten mener imidlertid at det mest sannsynlige er at det er en ørn som er årsaken til at lammet henger i kabelen.

Professor ved Høgskolen i Innlandet Jon Martin Arnemo ser bare to muligheter.

– En mulighet er at en person har kastet det opp for å skape en sak, den andre muligheten er at en rovfugl har mistet eller sluppet det ned. Hvis det sistnevnte er tilfellet dreier det seg etter all sannsynlighet om en kongeørn eller havørn, sier Arnemo.

– Det er fullt mulig å hive opp et sånt kadaver. Men det er ikke mange fugler i Norge som kan løfte et lam, eller et lammekadaver. Det er blitt observert ørner som har klart å fly med bjørneunger, så det er ikke umulig. Det som er utrolig er at det faktisk har blitt hengende der, sier Arnemo.

– Har du sett noe lignende tidligere?

– Nei, ikke noe sånt som dette. Men jeg har sett dyr som har hengt i kraftlinjer av ymse sort. Fugler som har flydd inn og blitt hengende i kraftledninger har det vært noen tilfeller av. Det samme gjelder dyr som har klatret i stolper og har blitt hengende fast. Den teorien er jo utelukket når det gjelder lam, sier han.

Nationen har ikke lyktes med å få en kommentar fra vedkommende som postet bildet på Facebook.