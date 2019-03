Lakseskattmotstandere vant fram i Venstre

Landsmøtet vedtok at Venstre skal være «kritisk til en ekstraordinær særskatt i form av statlig grunnrenteskatt i fiskeri og havbruk». Skatten det er snakk om blir populært kalt lakseskatt og regjeringen har satt ned en utredning om den.

Derfor mente flere at det er for tidlig til å ta stilling til den.

– Kan kunnskapspartiet Venstre si nei til mer kunnskap, spurte Petter Toldnæs, som ledet redaksjonskomiteen.

Men parlamentarisk nestleder Abid Raja var blant dem mener det er viktig å sende et tydelig signal om at Venstre er et næringsvennlig parti

– Nei, jeg er ikke en nyfrelst distriktspsykopat, sa han, men fortsatte:

– Vi må ikke skape uforutsigbare betingelser. Vi har satt oss som mål å være partiet for bedrifter. Vi skal være på lag med næringslivet.

Grunnrenteskatt er en skatt på oppdretts- og fiskerinæringens bruk av fellesskapets ressurser i fjorder og havområder.

