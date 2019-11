Lakseskatt-utvalg er klar med sin utredning

Nedsettelsen av utvalget var et forsøk fra regjeringen på å få forslaget om den såkalte lakseskatten nedstemt, mener SVs Torgeir Knag Fylkesnes.

Havbruksskatteutvalget ble i september 2018 oppnevnt for å vurdere hvordan et skattesystem for havbruk bør utformes. Men i mars i år sa både Venstre og Høyres landsmøter nei til den såkalte lakseskatten. Også Frp er kritiske.

– Utvalget fikk en klar beskjed fra et flertall på Stortinget om at de skulle utrede flere løsninger for beskatning. Men før de hadde fått utredet noe, så gikk plutselig flere partier imot flere av forslagene utvalget skulle utrede, sier Fylkesnes.

Økonomiprofessor Karen Helene Ulltveit-Moe ved Universitetet i Oslo leder utvalget. Hun vil ikke kommentere utvalgets innstilling før mandag.

I tillegg til personer fra akademia og advokater, består utvalget av representanter fra LO, NHO og KS.

Ap og KrF gikk på limpinnen

Det var opprinnelig et forslag fra SV som utløste prosessen med å utrede spørsmålet om beskatning av oppdrettsnæringen. Partiet foreslo i 2017 en produksjonsavgift, der en viss avgift skulle gå til fellesskapet fra hvert kilo fisk som ble produsert.

I 2018 ble denne saken behandlet i Stortinget på nytt. Da fikk regjeringspartiene flertall for en utredning av flere varianter av beskatning. Det fikk de ved hjelp av Arbeiderpartiet og KrF, som i 2017 hadde støttet SVs forslag. Fylkesnes mener at Ap og KrF gikk på limpinnen ved å gå med på utredningen.

– Vi hadde et konkret forslag til avgiften. Saken ville vært avsluttet. Nå er det i stedet kaos, sier han.

– Noe må skje

I dag er det bare olje- og vannkraftnæringen som betaler skatt på det økonomene kaller grunnrente, det vil si de ekstra inntektene selskapene har ved å utnytte en naturressurs.

Debatten dreier seg om hvorvidt fiskeoppdrettere også skal betale denne grunnrenten, populært kalt lakseskatt.

Han er svært spent på hva utvalget vil konkludere med.

– Jeg tror at her må det skje noe. Det er et trykk fra både kommunene og folket. Vi kan ikke sitte her og se på at det skapes superprofitt på fellesskapets verdier, uten at fellesskapet får noe igjen.