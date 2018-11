Laksen blei fora på insektmjøl

Forskarane ville testa om insektmjøl kan erstatta laksefôret utan at det går ut over verken veksten, helsa eller smaken. Bakgrunnen er at laks et insekt i naturen, skriv Matportalen , nettstaden til etatane i matforvaltninga.

I eit forsøk gav Havforskingsinstituttet laks fire ulike typar fôr. Ei gruppe med laks fekk eit kontrollfôr, som inneheldt 10 prosent fiskemjøl. Dei tre andre gruppene fekk fôr der fiskemjølet var bytt ut med anten 33, 66 eller 100 prosent insektmjøl.

Forsøka viste at laksen som fekk hundre prosent insektmjøl vaks like bra som den som fekk hundre prosent fiskemjøl i fôret. Forskarane meiner dette stadfestar at insektmjøl har eit stort potensial som ingrediens i fiskefôr.

I tillegg blei smaken på fisken undersøkt. Laksefiletane blei blindtesta av eit profesjonelt smakspanel som ikkje kjente forskjell på dei fire forskjellige fiskefiletane.

