Laksedød kan gi prisauke

Kolbjørn Giskeødegård er sjømatanalytikar i Nordea og meiner prisen på laks kan bli høgare etter algeangrepet, ifølgje E24.

– Det er tragisk for oppdrettarane det gjeld, men for marknaden totalt sett, bidreg det til ein total marknadsbalanse i andre halvår og ein høgare pris i marknaden enn ein elles ville fått, seier han.

Han trur det vil ramme mellom 30.000 og 40.000 tonn i framtidig produksjon, og anslår det vil gi ein auke på ei krone per kilo i 2019.

Han påpeikar at dette er ei tragedie for dei selskapa som er ramma, men at det alltid vil vere taparar og vinnarar.

– I dette tilfelle vil det vere selskapa som er ramma som er taparane, og selskapa som går utan tap og kan nyte godt av høgare prisar, som blir vinnarar.