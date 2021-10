Laks tar Norge til Europa-toppen i dyreforsøk

Statistikk fra Mattilsynet viser at laks er det desidert mest brukte dyret i dyreforsøk i Norge, skriver forskningsetikk.no. 1,7 millioner laks ble brukt til dyreforsøk i Norge i fjor, det tilsvarer 75 prosent av alle forsøksdyr. Hvis man regner med andre fiskearter, ble total bruk i fjor 2,2 millioner fisk.

– Det er spesielt for Norge at vi har en så omfattende bruk av fisk som forsøksdyr, sier Tore Kristiansen, forskningssjef ved Havforskningsinstituttet (HI).

Kristiansen har lang erfaring på feltet og har selv forsket på fisk i en årrekke. Han mener tallet kunne vært lavere, men at utviklingen går i positiv retning når det kommer til synet på fisk som forsøksdyr.

– I vår kultur har vi brydd oss lite om fiskens lidelser og behandlet fisk som om de var grønnsaker, men her har det vært en betydelig endring de siste tiårene, sier han.