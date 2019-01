Lågt nivå av antibiotikaresistens i Noreg

ECDC har vurdert arbeidet med Nasjonal strategi mot antibiotikaresistens etter invitasjon frå Helse- og omsorgsdepartementet. Dei slår fast at nivået av antibiotikaresistens i Noreg er lågt, men har gått opp dei siste 10 åra.

– Eg er svært fornøgd med at det er lite antibiotikaresistens i Noreg, og at vi får ros for korleis vi jobbar for å førebyggje dette. No må vi fortsetje det gode arbeidet, seier helseminister Bent Høie (H).

I rapporten slår ECDC også fast at det norske arbeidet med å redusere antibiotikabruk i matproduksjonen er eit føredøme for andre land i Europa.

Dei tilrår likevel fleire tiltak for å hindre spreiinga av resistente tarmbakteriar. Det har allereie vore utbrot av slike bakteriar på fleire norske sjukehus.

Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen (Frp) varslar at det kjem ein ny handlingsplan for betre smittevern til våren, som mellom anna skal motverke spreiing av desse bakteriane.