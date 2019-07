Etter ferien kan vannrørene dine inneholde en bakteriebombe

Etter noen uker med ferie er det kanskje godt å komme hjem til eget bad med dusj og toalett. Men disse bør du ikke bruke før de har fått det gamle vannet ut av rørene. Grunnen er at bakterier trives og vokser ekstra godt i stillestående vann.

– Årsaken er hovedsakelig at vannet får romtemperatur når det står stille, noe som er gunstig for vekst av bakterier og andre mikroorganismer. Ved å skifte ut vannet etter stillstand reduseres risikoen for at det ligger bakterier i vannet, og det blir mer innbydende å drikke, sier Anders Bekkelund, seniorrådgiver i seksjon hygiene og drikkevann i Mattilsynet.

Legionella-bakterien

Det er spesielt en bakterie som kan sørge for sykdom. Legionella-bakterien liker seg godt i forholdene det blir i røret.

– Legionella kan gi alvorlig lungebetennelse hos enkelte personer med nedsatt immunforsvar. Den smitter helst når man puster inn små vanndråper, som kan bære med seg bakterien, fra dusjer eller lignende innretninger. Folkehelseinstituttet anbefaler å spyle grundig gjennom dusjer og tilstøtende tappepunkter med både varmt og kaldt vann når de har stått stille i en uke eller mer, sier Bekkelund.

I verste fall kan Legionella-bakterien gi dødelig utfall. Bakterien fører til sykdommene Legionærsyke og Pontiacfeber. Førstnevnte kan føre til dødsfall hos eldre og immunsvekkede.

Rar lukt eller smak

For å unngå å bli syk bør man derfor skru på alle kraner i boligen når man kommer hjem fra ferie. Og det er ikke bare for å unngå smitte.

– Stillestående vann vil få en økende mengde stoffer som lekker ut i vannet fra rør og koblinger. Det vanligste er forhøyet kobbernivå og/eller forbindelser fra plastrør. Dette gir sjelden helseutfordringer, men det gir nesten alltid avvik i lukt og smak i vannet. Derfor bør kaldtvannet alltid renne til det er kaldt og friskt før man drikker, sier Bekkelund.