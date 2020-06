Kystkommuner får ekstra milliard fra havbruksfond

I revidert nasjonalbudsjett foreslo regjeringen å endre fordelingen i inntekter fra salg av nye og eksisterende konsesjoner innen havbruk. Det ville ført til forskyvning av inntekter fra kommunene og til staten.

– Jeg her glad for at vi nå sørger for å stanse dette forslaget fra regjeringen. Det ville slått veldig urimelig ut for havbrukskommunene, sier Frps finanspolitiker Sivert Bjørnstad til NTB.

Hittil har ordningen vært slik at kommunene får 80 prosent av inntektene fra salg av nye konsesjoner, mens 20 prosent tilfaller staten. I år er det beregnet at det vil bli solgt konsesjoner for fem-seks milliarder kroner.

Annonse

Regjeringen la opp til at kommunene skulle få 1 milliard kroner i år og 1 milliard neste år. Dette blir nå økt til 2,25 milliarder kroner i år og 1 milliard neste år, totalt 3,25 milliarder kroner.

I regjeringens forslag til ny ordning som skulle gjelde fra 2022, skulle 75 prosent av vederlaget gå til staten og 25 prosent til kommunene.

– Nå har vi endret dette til at 60 prosent av vederlaget går til staten, mens 40 prosent går til kommunene, sier Bjørnstad.

– Sammen med inntekter fra produksjonsavgiften på om lag 500 millioner kroner årlig gir dette kommunene en stabil og sikker inntekt i årene som kommer.

Bjørnstad viser til at det for Frp har vært viktig å sikre et system som står seg over tid.