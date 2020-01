Kystfiskarlag etterlyser fleire krabbefiskarar

Det meste av krabbenæringa ligg på Vestlandet og på Møre, noko som har gjort at bestanden på Sør-Austlandet har vorte veldig stor. No står foredlingsbedriftene på Vestlandet klare til å ta imot krabber frå aust, dei manglar berre fiskarar, skriv NRK.

– For to år sidan fekk vi den første krabba frå Hvaler-området, og nokre frå Horten. Det syntest vi såg lovande ut, og i dag hentar vi krabber i Kragerø, Langesund og Sandefjord, seier utviklingssjef Kolbjørn Ulvan i HitraMat til NRK.

Leiar i Sørøst-Norge kystfiskarlag, Reiulf Halvorsen, seier at dei treng fleire krabbefiskarar.

– Bestanden er kjempegod. Den er veldig, veldig høg her på Austlandet for den er nesten ikkje utnytta i det heile tatt. Her kan du kome i gang med ein forholdsvis billig båt og kan faktisk klare å dra ut omtrent ei halv årslønn om du er flink til å fiske, forklarer Halvorsen til NRK.

Han meiner òg at krabbefiske er ein god veg inn i fiskaryrket.

– Det er ikkje veldig vanskeleg å fiske krabbe, berre ein er hakket lurare enn krabba, så er mykje gjort, og det er vel dei fleste av oss.