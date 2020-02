Kvotejakt på gaupe – så mange dyr har blitt felt

Flest gauper har det blitt skutt i rovviltregion to, som inkluderer Vestfold og Telemark, samt tidligere Buskerud og tidligere Aust-Agder.

Der har det blitt skutt 12 gauper, av en kvote som kan gå opptil 20 dyr, men dette er foreløpig ikke helt klart.

– Fem dyr, inkludert en voksen hunn, holdes tilbake for tildeling ved eventuell ny kunnskap om bestandsforholdene, står det på Fylkesmannen i Oslo og Vikens nettsider.

Over og under bestandsmål

I rovviltregion 3, gamle Oppland fylke, er fire gauper felt. I rovviltregion 8, Møre og Romsdal og Trøndelag har åtte gauper blitt felt.

Sju av de 24 felte gaupene er hunndyr, det er satt en begrensning på 18 hunndyr i kvotejakta. Ni i Møre og Romsdal/Trøndelag, seks i Vestfold og Telemark/Buskerud/Aust-Agder og tre i Oppland.

Norge er under bestandsnivå på et nasjonalt nivå, men er samtidig over bestandsmål i enkelte regioner. Derfor har det blitt innført kvotejakt i fire av de åtte rovviltregionene i år.

– Selv om vi er under bestandsmålet for gaupe nasjonalt, blir det åpnet for kvotejakt i noen regioner. Kvotene som er satt tar hensyn til at vi ligger under det nasjonale bestandsmålet, sa klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn i en pressemelding da kvotene ble fastsatt.

Kvotejakt på gaupe 2020 Region 2: 01.02 Larvik, Tønsberg, Nore og Uvdal, Ål, Drangedal 02.02 Flå, Tinn, Ringerike 03.03 Ringerike, Nesbyen, Rollag, Åmli, Bygland (kvotefritt område) I tillegg ble en gaupeunge påkjørt i Kviteseid 8. desember. Region 3 01.02 Søndre Land, Sel, Lom 03.02 Ringebu Region 6 01.02 Høylandet, Meråker, Lierne, Holtålen 02.02 Lierne, Tingvoll, Surnadal 04.02 Orkland Kilde: Fylkesmannen / Rovbase

Tar mye sau og lam

Heller ikke Miljødirektoratet er bekymret for at bestandsnivået er lavere enn hva som er satt som mål nasjonalt.

– Selv om gaupa i enkelte regioner ligger under bestandsmålet, er bestanden nasjonalt sett relativt robust. Likevel er det nettopp fordi man ligger under bestandsmålet i noen områder at vi mener det ikke er grunnlag for kvotejakt her. Målet er å få opp bestanden, sa seniorrådigver Susanne Hanssen i Miljødirektoratet til NRK tidligere i vinter.

Gaupebestanden ble i 2019 beregnet til cirka 323 dyr i Norge, ut fra 55 registrerte familiegrupper. Nasjonalt er bestandsmålet på 65 familiegrupper. Det viser oversikt fra Rovdata.

Gaupa er samtidig blant rovdyrene som forårsaker mest skade for bønder, tross en nedgang de siste årene, tok gaupa over 3300 sauer og lam i 2019. Det gjør at gaupa tar nest flest sauer etter jerven, viser tall fra Miljødirektoratet.