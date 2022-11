Kvinne skadet – havnet i klem under traktor

(OPPLAND ARBEIDERBLAD): En kvinne havnet i klem under en traktor på Østre Toten tirsdag formiddag.

– Vedkommende var ved bevissthet og er nå tatt til behandling i helsevesenet, sier Bård Einar Hoft i Innlandet politidistrikt.

Ulykken har skjedd på en gård i nærheten av Lena på Østre Toten. Luftambulansen har vært på stedet og fraktet med seg kvinnen til Ullevål sykehus i Oslo.

Brannsjef Bård Henriksen ved Østre Toten brannvesen bekrefter overfor OA at de har vært involvert i ulykken, men henviser til politiet for informasjon. Til Totens Blad bekrefter brannvesenet riktignok at de har gjort førstehjelp.

Uklart hva som har skjedd

Som følge av ulykken er kvinnen skadet. Politiet ønsker ikke på nåværende tidspunkt å si noe om hvilke deler av kroppen hun har fått skader på.

Politiet er på stedet og jobber for å få oversikt over situasjonen.

– Det er ukjent skadegrad og ukjent hendelsesforløp, opplyser politiet.

– Er det vitner til hendelsen?

– Det har vært folk tilstede på gården, men om det har vært direkte vitner er uklart for oss nå, sier Hoft til OA.

Etterforskning

Ulykken etterforskes videre.

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 10.13.

– Det var en av de andre som befant seg på gården som meldte fra, sier Hoft til OA.