Kvinne klaga på kaklehanar – no skal dei avlivast

– Vår nærmaste nabo har skaffa seg høns, og det er eit enormt støyproblem. Spesielt hanane, i fleirtal. Dei begynnar rundt klokka 5 om morgonen og held det gåande heile dagen. Det er til tider ikkje mogleg å opphalde seg utandørs, skriv kvinna i ei av klagene til kommunen, ifølgje Budstikka, som har fått tilgong til e-postane kvinna har sendt kommunen.

– Dette er min femte mail til Bærum kommune. Eg har hittil ikkje fått noko hjelp, fortvilar ho i den aktuelle e-posten.

Hanane skal døy

No har kvinna endeleg fått svar frå kommunen. Dei melder at dei har vore i kontakt med naboen hennar, og saka snart vil få ein lukkeleg slutt for alle utanom hanane.

– Planen hans er å ta livet av hanane innan kort tid, skriv kommunen i svarbrevet til nabokvinna.

I same brev melder dei at hønseeigaren har motteke ei liste med punkt han må følgje for å drive «eit tilfredsstillande hønsehald».