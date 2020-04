Kvinne hevder hun ble angrepet av ulv i eget hjem

Angrepet skal ha skjedd tirsdag morgen i huset til kvinnen. Hun slapp hundene ut på gårdsplassen, og gikk selv inn i huset, da hun brått hørte bråk utenfra. Hun ser ut, og der er det kommet et stort dyr som er i full slåsskamp med hundene.

Hun åpner døren for å slippe inn hundene, da dyret følger etter. Hun tror først det er snakk om en hund, men mener den var så stor at det var snakk om en ulv. Inne i gangen begynner dyret å angripe henne, og hun får skader på hendene.

Hun sprayer dyret med hårspray og slår den med en stol, før dyret rømmer.

Ulv eller hund

Nelly Grönberg, rovdyransvarlig ved länsstyrelsen i Västra Götaland sier til Nationen at hun har snakket med kvinnen.

– Det har hendt henne noe, hundene hennes har vært i slagsmål med et dyr, og hun er blitt bitt av dyret. Men om det er en hund eller ulv vet vi ikke. Det har kommet fram at det har vært en stor hund løs i nærhet av området, men om den er i live og det kan ha vært den, det vet jeg ikke.

Hun forteller at hun har vært i kontakt med det svenske viltskadesenteret, som driver med ulveforskning i Sverige. De har sagt at dersom historien er sann og det er en ulv, er det første gang det har skjedd at ulven har tatt seg inn i et hus.

– Beskrivelsen hennes av dyret var at den var så stor at den med letthet bet henne midt på kroppen. Den har høy og kraftfull.

Det var svenske Jaktjournalen som først skrev om saken.

På sykehus

Hendelsen skjedde tirsdag morgen, og kvinnen har vært på sykehuset siden den tid. Hundene skal ikke ha fått store skader, men de er ikke undersøkt enda.

Det er ikke mulig å sikre deg DNA spor for å konkludere om det er en ulv eller ikke.

– Er det en hund er det også alvorlig, for denne hunden er kanskje ikke helt frisk når den velger å angripe. Det eneste vi kan gjøre er å se på hundene og se hvordan skadene ser ut. Vi får dokumentere det som finnes av spor, men det er ikke enkelt å finne ut hva det var når det ikke finnes spor.