Kvikksølv i fisk kjem ikkje frå ubåtvrak

Det er Havforskingsinstituttet i Bergen som slår fast at dei små mengdene kvikksølv i fisk frå området ikkje kjem frå ubåtvraket. Forskarar har undersøkt «fingeravtrykket» til kvikksølvet og funne ut at det ikkje er det same som i ubåten.

– Me håpar at dette kan bidra til at folk blir mindre redd for forureining frå ubåten, seier forskar Sylvia Frantzen ved Havforskingsinstituttet til Bergens Tidende.

Annonse

Kvikksølvet i fisken kjem truleg frå såkalla langtransportert forureining, til dømes frå utslepp frå eit kolkraftverk i Asia. Kvikksølvet kan slik komma med regnet over Noreg, forklarer forskarane, som i fleire år har meint at ubåten ikkje er kjelda til kvikksølv i fisken, skriv avisa.

I statsbudsjettet for 2019 blei det sett av 30 millionar kroner for at Kystverket kunne starta arbeidet med tildekking av vraket. I januar blei det likevel bestemt at vraket skulle kartleggjast på ny, etter krav frå Stortinget. Ein rapport er venta i slutten av månaden.

©NPK